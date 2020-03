Kaffrine/Couvre-feu : 33 personnes interpellées... 32 véhicules et 15 motos immobilisés.

Kaffrine n'est pas en reste dans l’observation stricte des règles relatives au respect du couvre-feu par les forces de sécurité.



Lors du premier jour, 31 personnes avaient été interpellées, 12 motos plus 29 véhicules immobilisés. Pour le deuxième jour, 2 personnes ont été arrêtées, et 3 motos plus 3 véhicules immobilisés.



Les autorités quant à elles continuent la sensibilisation en direction du public pour le respect scrupuleux des consignes relatives au couvre-feu...