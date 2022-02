Kaffrine - Cérémonie d'installation du nouveau maire : Abdoulaye Seydou Sow propose un poste d'adjoint à l'opposition.

« Ce Samedi 12 Février 2022, j’ai été officiellement installé comme Maire de Kaffrine élu au suffrage universel direct. Je rends grâce à Allah SWT et prie d’accomplir avec brio la mission qui nous est assignée afin de ne jamais décevoir la confiance de nos concitoyens INCHALLAH.



En ces moments solennels mes pensées vont à l’endroit de mes Parents qui ont tout fait pour moi. A ma famille qui représente ma force merci pour le soutient constant. Chers kaffrinois, je ne réussirais jamais cette mission tout seul. Main dans la main pour construire ensemble le Kaffrine de nos rêves : Une Belle Ville au Cœur du Sénégal.



Connaissant les enjeux de l’heure, j’ai décidé avec le conseil de proposer un poste d’adjoint à l’opposition pour qu’on puisse ensemble décider et travailler pour kaffrine. Je leur remercie de leur esprit d’ouverture. Je ne saurais terminer sans remercier encore une fois son Excellence le Président Macky Sall pour sa confiance et estime envers ma personne »