Kaffrine : Abdourahmane Sy décroche son Bac avec la mention « très-bien »

Au centre d'examen Notre Dame de Kaffrine, un élève du nom de Abdourahmane Sy s'est distingué lors de la publication des résultats du Baccalauréat.



En effet, l'élève en classe de terminale S2 a décroché son Bac avec une mention "très-bien", soit une moyenne totale de 16,18. Ainsi, toute la communauté de Kaffrine se félicite des bons résultats obtenus par le brillant élève du lycée Yoro Sy Penda Mbaye de Nganda.



Au centre d'examen Notre Dame de Kaffrine, pour la série S2: sur 111 candidats , 25 sont admis d'office et 29 admissibles, série LA: sur 18 candidats, 04 d'office et 07 admissibles ; série L-AR: sur 173 candidats, 02 admis d'office et 21 admissibles, série S2A: sur 5 candidats, 02 d'office, 02 admissibles et 1 ajourné...