Kaffrine : Abdoulaye Vilane élu par le parlement de la CEDEAO comme Président du Réseau parlementaire pour l'égalité des genres et les Investissements dans l’agriculture et la sécurité alimentaire

L'édile de la commune de Kaffrine, Mr Abdoulaye Vilane, vient d'être élu président du Réseau parlementaire pour l'égalité des genres et les Investissements dans l'agriculture et la sécurité alimentaire par le parlement de la CEDEAO.



Informé de cette nouvelle, Mr Vilane a réagi sur les réseaux sociaux en ces termes. " Merci pour l'intérêt accordé à cette confiance faite par mes collègues, au député du Sénégal issu du bassin céréalier comme arachidier et dont la localité et traversée par le corridor DB et frontalière à la gambie..."