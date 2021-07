Kaffrine / Abdoulaye Seydou Sow : « Kaffrine n'a pas violé les textes... Ce n'est pas Mady le candidat contre Senghor, c'est des lobbies... »

Le candidat sortant de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, et sa délégation ont rencontré hier soir les clubs de Kaffrine.



Au cours de cette rencontre, Abdoulaye Seydou Sow, candidat à la présidence de la ligue de football amateur dont l'élection aura lieu le 06 août prochain, a répondu à la sortie de Mady Touré lors de son passage dans le Ndoucoumane.



À le croire, "Kaffrine n'a pas violé les textes. Et quels textes? Une résolution a été faite pour souvenir un candidat. Tout le processus a été respecté. Et en plus, Kaffrine a le droit de faire son choix...", a-t-il lancé.



S'adressant aux deux candidats, M. Sow de poursuivre. " On ne peut pas les comparer. Il a le droit d'aller se battre mais un homme comme ça sans expérience ni vécu, lui confier notre fédération, c'est reprendre ce que nous avons fait depuis plus de 12 ans..."



Abdoulaye Seydou Sow d'attirer l'attention des uns et des autres sur cette affaire. "Ce n'est pas Mady le candidat contre Senghor. Et vous le verrez dans 1 ou 02 mois, après les élections. C'est des lobbies cachés qui sont contre Senghor parce que Senghor est honnête et qui ne veulent pas qu'il soit à la tête du Sénégal et de l'Afrique".