Kaffrine : 29 élus locaux apportent leur soutien au président de la République et à son gouvernement à travers une résolution

Sur les 32 maires que compte la région de Kaffrine( Départements de Kaffrine, Koungheul, Malem Hodar et Mbirkelane), 28 d'entre eux et le président du Conseil départemental de Malem Hodar, ont décidé de renouveler leur engagement auprès de son excellence le président Macky Sall.



Cet engagement a été matérialisé à travers une résolution qui a été signée par 29 élus locaux, à l'exception de deux maires socialistes, une délégation spéciale et le maire Yaya Sow.

Dans la résolution, les élus locaux ont rappelé les nombreuses réalisations faites par le président Macky Sall dans leur localité notamment " la mise en œuvre des projets et programmes dérivés du PSE tels le PUDC qui a permis de réaliser des pistes ayant grandement contribué au désenclavement de la région, le PUMA qui a aidé à l'intégration des zones transfrontalières, le Promovilles qui a amélioré la voirie urbaine dans les communes, la construction du second lycée de Kaffrine et le projet de construction du lycée technique de Kaffrine, la construction d'une compagnie de gendarmerie à Kaffrine, la réalisation d'un hôpital de niveau 1, la construction d'une sphère administrative moderne pour donner corps à la région...", la liste étant loin d'être exhaustive.



Fort de ce constat, ces derniers ont signé ladite résolution visant à apporter leur soutien " indéfectible" au Président de la République et à son gouvernement. " Nous lui réaffirmons notre engagement politique sans faille au sein du parti et de la coalition Benno Bokk Yakaar et décidons de l'accompagner pour l'atteinte des objectifs assignés au Plan Sénégal Emergent (PSE) à l'horizon 2035...", ont-ils conclu.