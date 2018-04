Kaffrine : 12.000 producteurs enrôlés dans la Cmu

En marge de la cérémonie de signature d'une convention entre l'Agence de la couverture maladie universelle( ACMU) et le projet d'appui à la sécurité alimentaire ( PASA-loumakaf), 12 mille producteurs et éleveurs ont été enrôlés ce mercredi dans les mutuelles de santé.

« Nous avons exploité ce point de convergence pour développer un partenariat avec la Cmu en permettant aux producteurs que nous appuyons sur le terrain, d'être enrôlés à partir des ressources qu'ils tirent de leurs activités agricoles », a déclaré le coordonnateur national dudit projet, le Dr Moustapha Diao. Avant de préciser que « parmi les 12.000 producteurs, les 10.000 sont des bénéficiaires indirects et les 2.000, des bénéficiaires directs. »