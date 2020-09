Le président de la République a bouclé sa tournée agricole dans la commune de Diank Souf, plus précisément à Médina Sy.



Répondant aux questions des journalistes, le chef de l'État s'est penché sur l'urgence en cette période de pandémie. « L'Objectif d'autosuffisance, nous allons désormais l'obtenir parce que la Covid-19 a montré que les pays qui n'ont pas une souveraineté alimentaire peuvent se retrouver du jour au lendemain devant une famine. Même si nous avons de l'argent, nous ne pourrons pas tout régler. Si les asiatiques avaient limité les marchés de céréales, vous voyez les conséquences que cela pourrait occasionner. Donc sur l'alimentation, sur l'industrie pharmaceutique, nous avons décidé d'assurer quand même une certaine souveraineté nationale... Donc, le programme va certainement renforcer ce qui a été fait jusque là, mais il faut impliquer le secteur privé en plus de ce que les producteurs font, il faut des privés dans la production et il faut une approche filière c'est-à-dire la transformation, la commercialisation... ». a-t-il réagi.