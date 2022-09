Kabatoki : Un jeune de 17 ans tué par la foudre.

Venu à Kabatoki pour passer les grandes vacances chez son homonyme, le jeune A. Diallo a été tué hier vers 18 heures par la foudre.



Le drame s'est produit à moins de 100 mètres de l'école de Lyndiane (commune de Kaolack).



La victime est originaire du village de Kossy Mbitéyène, dans la commune de Ndiaffate.



De leur côté, les habitants de Kabatoki se posent la question de savoir comment cela est-il possible, lorsque l'on sait que la distance entre le lieu du drame et Kaolack centre fait à peine 10 kilomètres.



L'insuffisance de paratonnerres dans la région de Kaolack s'invite une fois de plus dans les débats. Les services en charge de la protection civile sont également interpellés...