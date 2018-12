Kabatoki : Pape Demba Bitèye fête l'excellence.

En cette période de fin d'année où l'organisation en série d'arbres de Noël dicte sa loi partout, le mouvement des élèves et étudiants de Kabatoki en a profité pour primer les meilleurs élèves des deux écoles primaires de leur quartier. Cette première édition parrainée par Pape Demba Bitèye était une occasion pour les membres du MEEC de se souvenir de leur passage aux écoles primaires 1 et 2 de Kabatoki, mais aussi de réfléchir sur les voies et moyens de créer les conditions pour booster les performances des potaches. Le président du mouvement pour la réélection du président Macky Sall en 2019 n'a pas lésiné sur les moyens pour récompenser et faire plaisir aux meilleurs élèves de Kabatoki.