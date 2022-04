Kabatoki : La population barre la RN1 après un accident de la circulation.

Il y avait de l'électricité dans l'air tout à l'heure à Kabatoki (commune de Kaolack), suite à un accident de la circulation mettant en cause un camion et une moto Jakarta.



Le conducteur de la moto qui est un mécanicien de son état, a été violemment heurté par un camion à l'entrée dudit quartier. Actuellement, il est entre la vie et la mort aux urgences de l'hôpital régional de Kaolack où il a été évacué par les pompiers.



Cet énième accident a ainsi soulevé la colère des populations qui ont barré la RN1 en brûlant des pneus pour exiger l'érection de ralentisseurs au niveau de cet axe routier.



À rappeler que les forces de l’ordre étaient mobilisées en vue de faciliter la circulation des véhicules...