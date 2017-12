KOUMBAL : Les autorités locales développent le concept du "grenier communautaire" pour la lutte contre la malnutrition chez les enfants

La semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits a été lancée sur toute l'étendue du territoire national. Ce mercredi, le village de Koumbal situé dans la commune de Latmingué a abrité la cérémonie régionale pour le lancement de la semaine dédiée aux tout-petits.

À cette occasion, les autorités locales ont invité les habitants à participer pleinement à la mise en place du grenier communautaire de Koumbal qui a pour objectif de compléter la nutrition des enfants de cette localité.



De son côté, le maire de ladite commune, le Docteur Macoumba Diouf, a annoncé la création prochaine d'un champ au village de Koumbal afin que les responsables de la case des tout-petits puissent utiliser les denrées récoltées au profit de leurs potaches et des autres enfants n'ayant pas encore l'âge de fréquenter cette structure.



Pour le directeur régional de la petite enfance, Mamour Sylla, ainsi que le maire de Latmingué, la lutte contre la malnutrition chez les enfants fait partie des priorités de l'État qui a fait du développement du capital humain un des axes du Plan Sénégal Émergent (PSE).



Pour rappel, la semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits est axée cette année sur "la nutrition adéquate, un intrant de qualité pour la petite enfance."