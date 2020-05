KORITÉ 2020 - Les Voeux du Ministre de l’intérieur Aly Ngouille Ndiaye.

🇸🇳Mes chers concitoyens, chers sympathisants, nous voici au terme du mois sacré de Ramadan durant lequel, nous sommes soumis à une recommandation divine pleine de promesses. Je profite de ce moment pour vous accorder mon pardon et demander le vôtre. Une Célébration très particulière cette année dans le contexte de la pandémie Covid 19. Puisse Allah couvrir de sa grâce et de sa protection notre pays et le monde entier. Continuons à respecter les gestes barrières pour nous protéger et protéger les autres.

