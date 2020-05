KORITÉ 2020 : La journée du lundi déclarée chômée et payée.

L'annonce est du ministre du Travail Samba Sy. A l'en croire "si une fête religieuse coïncide avec un dimanche, le lundi suivait est, de par la loi, déclaré férié". Avant d'ajouter que "certaines fêtes religieuses sont célébrées par la majorité de la population et il est assez difficile que les gens observent une fête religieuse le dimanche et qu'ils reprennent le travail le lundi"

De ce fait, la journée du lundi 25 Mai est déclarée chômée et payée.