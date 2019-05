KOOR-GUI ak JOB-BI : Le mécanicien en période de Ramadan...

Encore une journée de dur labeur passée au garage de "Baye Djiby", situé à la cité Sonatel, avec les mécaniciens. Ces derniers en cette période de Ramadan travaillent avec la même ardeur sous une chaleur accablante. Travail qui nécessite beaucoup d'efforts physiques et non sans risque. Cependant les jeunes ouvriers avouent un manque de moyens et surtout de protection, ce qui les pousse à se cotiser pour garder une somme d'argent en cas d'urgence. Pour ce qui est des habitudes alimentaires, durant le mois béni, Baye Djiby, propriétaire du garage, est vigilant. Il avoue se contenter d'un modeste repas, mais riche en vitamines pour compenser le déficit occasionné par le jeûne.