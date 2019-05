KOOR-GUI AK JOB-BI : Comment les maçons s'y prennent

La maçonnerie est un travail qui nécessite beaucoup d'efforts. Et effectuer ce métier en période de ramadan s'avère une tache difficile pour ceux qui s'y aventurent, même si ces derniers, malgré tout, se plaisent dans leur travail et le font avec amour.

De l'aube au crépuscule, ils cherchent à gagner leur vie en suant sous le soleil ardent, tout au long de l'année. Du reste, nombre d'entre eux affirment n'avaler qu'un repas par jour qu'ils prennent généralement chez eux.

Dakaractu a fait une petite intrusion dans l'univers de ces braves et jeunes maçons...