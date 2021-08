KOLDA : une femme ébouillantée par sa coépouse.

Une femme de 30 ans a été ébouillantée par sa coépouse à Sinthiang Demba dans la commune de Sraé Bidji située à sept kilomètres à l’Ouest de Kolda.



Elles se sont querellées à cause d’une banale histoire de téléphone portable. C’est à la suite de cette âpre dispute que l’une en colère a fait bouillir de l’eau pour la verser sur sa coépouse. Ainsi, sa coépouse s’en sortira gravement atteinte avec des brûlures à la poitrine et au cou.



Actuellement, c’est l'émoi et la consternation dans ce village. Il faut rappeler que ces histoires entre coépouses sont fréquentes, menant parfois à de graves conséquences…