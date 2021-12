KOLDA : un professeur d'espagnol porté disparu depuis hier.

Seydou Gassama dit Baba, professeur d'espagnol au lycée de Bouna Kane, est porté disparu depuis hier, mercredi 22 décembre 2021. Il était sorti le matin pour aller faire un retrait à la banque avant d'aller faire cours à son école. Il est connu comme quelqu'un d'affable qui s'est marié depuis peu, selon sa famille.



Toutes les tentatives d'appel qui ont été faites sont restées vaines et son téléphone ne sonne plus depuis hier.



Au moment où ces lignes sont écrites, la famille est dans un émoi total. Sa femme et sa mère sont inconsolables. La famille demande à toute bonne volonté qui l'aurait reconnu ou aperçu, de leur venir en aide...