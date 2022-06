KOLDA : un ex militaire se suicide par pendaison...

Un ex militaire du nom de Heraba B s'est suicidé par pendaison au quartier Bantaguel. Depuis son retour de l'armée, il présentait une déficience mentale qui présageait pareil acte, d'après notre source sur les lieux du drame. Il s'est pendu depuis le dimanche 19 juin dans sa chambre de la maison familiale. Ne l'ayant pas vu depuis ce temps et attiré par l'odeur du cadavre en décomposition, la famille a forcé la porte ce jeudi 23 juin dans l'après-midi. Et c'est là que ses frères et sœurs découvrent son cadavre, corde attachée au cou.

À l'heure où ces lignes sont écrites, toute la maison mortuaire et le quartier sont dans la consternation totale.

Nous y reviendrons...