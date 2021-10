KOLDA : un déficit de 850 enseignants notés dans la région.

C’est un déficit de 850 enseignants qui a été noté dans la région de Kolda pour l’année scolaire 2020/21. Ce chiffre a été révélé lors du Crd de rentrée des classes tenu le 12 octobre dernier entre les autorités administratives et académiques.



Cette situation s’explique par le fait qu’il y’a eu un départ massif d'enseignants et peu d’arrivées pour combler le manque. Et ce chiffre part du préscolaire au secondaire en passant par l’élémentaire, le moyen et le secondaire.



À cela s’ajoutent également le manque de tables-bancs et le taux élevé d’abris provisoires qui ne favoriseraient pas le bon déroulement des enseignements-apprentissages. C’est pourquoi, il serait important avec ce début de l’année scolaire d’envoyer des enseignants. C’est pourquoi la région attendrait beaucoup avec le recrutement des 5000 enseignants pour combler ce gap...