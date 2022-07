KOLDA : un court-circuit a failli incendier le centre de santé...

Le pire a failli se produire au centre de santé de Kolda. Il s'agit d'un court-circuit qui s'est produit dans un service de l'hôpital. Heureusement, il a été maîtrisé par les employés. Les travailleurs depuis quelques temps en mouvement d'humeur, dénonçaient de telles choses, notamment la vétusté du matériel médical et de l'hébergement. Mais également, ils ont fortement critiqué les installations vieillissantes du système électrique. Et à travers ce court-circuit, ce n'est que la partie visible des problèmes de l'établissement.



Djibril Diédhiou de la société civile d'avancer : "le centre de santé de Kolda a failli prendre feu à cause d’un court circuit électrique. Si nous ne voulons pas vivre le même scénario que l’hôpital de Tivaouane, les autorités sanitaires et administratives doivent prendre toutes les dispositions pour régler avec urgence ce problème."



Dans cette lancée, il poursuit "au Sénégal, nous sommes confrontés à un problème de suivi et d'évaluation. Ceux-ci restent des impératifs pour une durabilité de nos infrastructures."

Cependant, il faut noter qu'il n'y a eu aucune perte en vie humaine...