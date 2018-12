KOLDA : un budget de plus d’un milliard voté

Le budget 2019 de la commune de Kolda s’élève à un milliard 18 millions, voté ce samedi 29 décembre, en présence du maire Abdoulaye bibi Baldé, du préfet Matar Diop et des conseillers municipaux.



« Nous venons de voter le budget de l’année 2109 qui s’élève à plus d’un milliard devant un quorum atteint des conseillers municipaux. Au cours de cette session il a été question de l’éclairage public et de l’augmentation des frais de bornage », s’est félicité le maire.



« L’éclairage public est une de nos priorités, mais nous tardons à régler cette question définitivement .Et ce n’est pas faute d’avoir essayé. C’est vrai que du point de vu fourniture, maintenant il n y a plus de problème. On a fait l’extension dans les quartiers périphériques, mais l’éclairage public reste notre plus grand souci. Nous avons pris d’autres mesures pour changer de prestataire. Nous savons recueilli les recommandations de la Senelec pour voir comment régler cette question surtout au niveau de certaines artères. Et vraiment cela nous tient à cœur, car c’est une préoccupation fondamentale des populations et si ça ne tenait qu’à un coup de baguette magique, ce serait réglé », poursuit-il son propos.



Au sujet des opérations de recouvrement, le ministre de la Communication, par ailleurs maire de la commune, d'avancer : « Nous avons entériné que les frais de bornage passent de 30 000 F Cfa à 50 000 F Cfa, avec une hausse de 20 000 F .Ce n’est pas parce qu’on veut bousculer les gens mais si l’individu paie, il pourra bénéficier de l’adduction en eau, électricité entre autres ».



« Nous devons accepter d’avancer. Kolda n’est plus une petite ville, il faut le faire pour rehausser la collecte. Du point de vue budget, nous avons voulu faire un budget réaliste, car il est en baisse comparé à celui de l’année dernière. Mais cette situation ne sera pas un frein, nous continuerons nos actions au niveau de la santé, de l’éducation, la collecte des ordures…», promet-il.



« Nous allons compléter le gap avec nos partenaires comme le programme PACASEN, … » conclut-il, sur la baisse du budget.