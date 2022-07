KOLDA : toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement du vote (CEDA).

Toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement du scrutin de ce dimanche 31 juillet, dans la région, selon la commission électorale départementale autonome (CEDA). D'après le président de la CEDA, Malang Diockou, "on a presque terminé les préparatifs. Actuellement, on est dans le déploiement du matériel électoral et du personnel."

Pour ces législatives, la CEDA a recruté 267 contrôleurs et 167 superviseurs pour les 250. 517 électeurs de la région. La région compte au total 452 lieux de vote et 681 bureaux de vote.

Pour le moment, précise-t-il, " nous n'avons rencontré aucun problème dans le dispatching des contrôleurs, des superviseurs et l'acheminement du matériel de vote."

Pour cette fois-ci, il soutient que "les contrôleurs et superviseurs n'ont pas prêté serment car cela prend du temps. Mais l'État a envoyé des coupons d'engagement à remplir par ces derniers pour aller vite."