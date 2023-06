KOLDA : plusieurs arrestations suite aux violences...

Plusieurs manifestants ont été arrêtés suite aux violences dûes à la délibération du procès Ousmane Sonko/Adji Sarr. Il s'agit pour la plupart de jeunes. C'est à la suite des incidents violents que la police a arrêté des jeunes présumés casseurs de biens publics et fauteurs trouble à l'ordre public. Cependant d'autres ont aussi été libérés dans la foulée comme Seydou Fall le responsable de l'UJTL.



Mais il faut retenir que Yoba Baldé responsable communal Pastef/Kolda, Omar Baldé et d'autres ont été placés sous mandat de dépôt. Actuellement ce sont 18 jeunes qui sont dans les grilles du commissariat urbain en attendant d'être présentés ce lundi 05 juin devant le procureur. Et parmi ces jeunes, sept (07) ont été identifiés formellement comme étant ceux qui ont incendié le conseil départemental, les services régionaux des finances et des mines, d'après le commissariat. En ce sens, les enquêtes se poursuivent. Dans cette dynamique, les interpelés ont cité d'autres nommément et leur arrestation est imminente, d'après toujours le commissariat.

Nous y reviendrons...