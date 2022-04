KOLDA : plus de mille enfants, orphelins et couches vulnérables habillés par Adja Gnagna Fall Ba pour la Korité...

Pour la Korité 2022, Adja Gnagna Fall Ba va habiller plus de mille enfants issus de couches vulnérables, tels des orphelins, des veuves, des mères célibataires...



Affectueusement appelée "mère Thérésa de Kolda", la dame œuvre dans le social depuis 1970 pour le bien-être des populations.



Ainsi, chaque année, à chaque Korité et Tabaski, elle redonne le sourire à plusieurs personnes. "Je m'inscris dans les préceptes de ma religion, à savoir l'amour de mon prochain. C'est pour cela que j'aime faire plaisir aux voisins, aux enfants, aux orphelins en ces temps difficiles."



Dans la foulée, elle soutient : " je prie le seigneur que nous ayons une bonne santé, une longue et harmonieuse vie. Et je voudrais qu'Allah (Swt) nous prête les moyens de réitérer ce geste à chaque fois que c'est possible..."