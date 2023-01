KOLDA : opération de désencombrement et de déguerpissement des voies du centre-ville.

Les différentes voies du centre-ville de Kolda sont en opération de désencombrement sous la surveillance de la police urbaine avec à sa tête, le commissaire Malick Dieng. C'est une initiative de la police en relation avec la mairie et les services déconcentrés effectuée ce vendredi 06 janvier 2023. Selon le commissaire, ces opérations vont permettre d'aérer le marché, dégager les trottoirs pour une bonne mobilité des piétons. Mais également, c'est un moyen d'anticiper en cas de catastrophe pour faciliter l'accès aux services compétents afin d'éviter le pire ou de réduire les dégâts. D'ailleurs, c'est une question de sécurité publique.

Il faut rappeler que le jeudi 05 janvier, un camion est tombé sur la voie principale du marché en barrant la route sans faire de dégâts. Les autorités ont pensé que cet accident serait dû à l'occupation anarchique des voies du centre-ville. C'est cet énième événement qui a fait déborder le vase. Et pourtant, il y a eu des opérations de déguerpissement récemment, mais pour cette fois-ci, le commissaire a donné des assurances quant au suivi.

À en croire Malick Dieng, "pour les tabliers et les marchands ambulants, il y'a des sites déjà disponibles. Ils peuvent les occuper et laisser les voies du centre-ville. Et dans cette dynamique, nous allons désencombrer toutes les voies du centre-ville pour la fluidité de la circulation et éviter les accidents. Mieux, nous allons assurer le suivi pour que ces voies ne soient plus occupées de nouveau anarchiquement."



Dans la foulée, il précise : "on a le soutien des autorités décentralisées pour mener ces opérations. En ce sens, on a une brigade spécialisée pour surveiller le marché pour la pérennisation de ces actions. Et tout s'est passé en toute transparence..."