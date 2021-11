KOLDA : marche de sensibilisation de l'association des diabétiques.

L'association des diabétiques a fait une marche pour sensibiliser les populations sur les dangers de la maladie ce samedi 13 novembre, en prélude de la journée internationale du diabète devant avoir lieu ce dimanche 14 novembre. Il s'agit pour cette association régionale conduite par Fatou Sonko Badji d'amener les populations à se faire dépister afin de prendre tôt en charge cette maladie. Mais également c'est une occasion pour elle d'interpeller les autorités administratives et sanitaires afin d'améliorer leurs conditions de traitement.

Pour Fatou Sonko Badji, présidente régionale de l'association, « nous avons fait cette randonnée pédestre ce matin pour préparer la journée internationale du diabète ce dimanche 14 novembre. Et à travers cette marche, nous avons voulu sensibiliser les populations sur la maladie en faisant des dépistages. Et ce processus peut sauver des vies en faisant le contrôle de la maladie. »

Revenant sur la prise en charge de la maladie, elle précise : « on n'a pas de subventions pour les médicaments qui coûtent cher. C'est difficile pour nous à Kolda. Mais en relation avec le district sanitaire, on a pu bénéficier de la réduction des analyses pour atténuer le coût. Et avec la carte de membre et le carnet de suivi payé à l'hôpital, on peut bénéficier d'une année d'analyses de glycémie y compris le bilan. Actuellement, nous avons renouvelé le partenariat et nous attendons le retour de l'autorité sanitaire. Nous avons aussi des partenaires qui nous aident dans cette lutte permanente. »

Dans la foulée, elle soutient qu'ils voudraient avoir un partenariat « gagnant-gagnant avec les structures de santé ». À ce titre, elle poursuit : « l'association avec la sensibilisation a pu aider beaucoup à se faire soigner. C'est pourquoi, nous voulons que l'État nous vienne en aide car nous dépensons beaucoup d'argent pour le traitement. »

Pour la journée internationale, l'association avec plus de 200 membres va organiser des dépistages et une conférence sur le diabète et l'hypertension animée par des médecins...