KOLDA : marche de sensibilisation contre les violences faites aux filles en milieu scolaire.

Le réseau des femmes enseignantes de Kolda (RFEK) a organisé une marche de sensibilisation contre les violences faites aux filles en milieu scolaire, ce mercredi 30 mars 2022.



La marche a réuni les filles des écoles avec les enseignantes pour défendre leur cause. Ainsi, à la fin de la marche, un mémorandum a été lu et remis au gouverneur de la région, Ousmane Kane.



Cette marche entend sensibiliser l'opinion sur les mariages et grossesses précoces, les viols contre les filles en milieu scolaire. Mais également, elle interpelle les parents à maintenir leurs filles à l'école afin de servir demain la nation. Comme le rappellent, les nombreuses pancartes tenues par les filles où il est écrit : "éduquer une fille c'est éduquer une société."

Pour Fatoumata Diallo, porte-parole du jour, "la violence faite aux filles doit cesser!"(yooni). À ce titre, elle précise : "il faudrait que la loi soit plus dure encore sur les cas de viol dont font l'objet quotidiennement les filles. Et ceci permettra de réduire la pédophilie et encourager l'éducation des filles à terme."



La prenant au rebond, le gouverneur Ousmane Kane estime que le mémorandum arrivera à bon port. Mieux, il ajoute : "le Sénégal a ratifié tous les traités liés à la protection de l'enfant."



"Oui au maintien des filles à l'école pour la réussite et

non aux grossesses et mariages précoces", dira Lalia Mané Présidente du réseau des femmes enseignantes.

Avec cette marche, c'est un appel fort que viennent de lancer les filles en interpellant les parents d'abord et ensuite l'état pour leur bien-être...