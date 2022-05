KOLDA : liste officielle législatives de YAW, Médina Yoro Foula absent...

Les candidats retenus pour les législatives de 2022 pour YAW à Kolda sont connus désormais. Il s'agit de Famara Mané et Kadidiatou Baldé pour le département de Kolda qui ont comme suppléants Ndèye Safiatou Souna Bodian et Yacouba Kandé. Pour Vélingara, il y a Abdoul Aziz Sabaly et Mariama Barry avec leurs suppléants Salimatou Diop et Yaya Diallo



Cependant, il faut noter l'absence du département de Médina Yoro Foula qui n'a pas de candidat à ces législatives pour la liste YAW. Et ces candidats sont dans la liste de scrutin majoritaire.