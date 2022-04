KOLDA : les travaux du nouvel aéroport entamés au mois de mai 2022.

Les travaux du nouvel aéroport de Kolda seront entamés au mois de mai 2022. La nouvelle a été livrée par le ministre du tourisme et des transports aériens, Alioune Sarr, en CRD à Kolda ce jeudi 31 mars 2022. Ainsi, la construction de cet aéroport entre dans le cadre sectoriel de modernisation des aéroports du pays. Durant cette rencontre, un plan en 3 D du nouvel aéroport a été présenté aux autorités administratives et locales de la région. Pour rappel, la région ne dispose que d’un aérodrome avec une piste qui ne peut accueillir de grands avions. Mais en réalisant les nouveaux travaux, la région va accueillir des grands avions et sera du même coup désenclavé du reste du pays surtout la capitale Dakar. C’est pourquoi, le projet va doubler la longueur et la largeur pour répondre aux normes aéroportuaires.



À en croire le ministre Alioune Sarr, « au conseil des ministres du 23 mars, le chef de l’État nous a instruit de démarrer les travaux de l’aéroport de Kolda au mois de mai 2022. Et ceci montre toute l’importance que le président de la République accorde à cette belle région de Kolda. » À cet effet, il précise : « ce crd entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme de reconstruction des aéroports du Sénégal. Et d’ailleurs, toutes les études préliminaires économiques et techniques sont déjà réalisées pour la région dans la réalisation du projet. »



Cette construction va créer des emplois locaux pour les jeunes avec près de 100 emplois directs et 150 emplois indirects (autour de l’aéroport).



Pour Doudou Ka, DG AIBD SA, « nous sommes en crd aujourd’hui pour lancer les travaux de réhabilitation et de reconstruction de l’aéroport de Kolda. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie du hub aérien que le président de la République a approuvée en avril 2021 et le programme de reconstruction des aéroports secondaires en fait partie intégrante. D’ailleurs, ce programme a déjà démarré à Saint-Louis, Matam et au Cap Skiring. Aujourd’hui, le président de la République a demandé à ce que Kolda soit le quatrième aéroport où les travaux vont démarrer le 05 mai prochain. »