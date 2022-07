KOLDA : les structures de santé dotées de matériel médical pour relever la qualité de soins.

Les structures de santé de la région de Kolda ont été dotées de matériel médical pour relever la qualité des soins grâce à l’ONG la Lumière et son partenaire allemand (BMZ). Ainsi avec l’augmentation des postes de santé cette année, dans la région au nombre de trente, cet appui va permettre une prise en charge efficace des malades surtout dans les postes avancés du monde rural. Et cette politique de proximité d’amélioration des qualités de services sanitaires va permettre de toucher les migrants de retour à se soigner sur place. Il faut signaler que ce programme concerne aussi le projet de la santé mentale des migrants de retour d’où l’importance de renforcer les structures de santé.



À en croire Yaya Baldé (MCR/Kolda), « nous nous sommes réunis pour la remise d’un matériel médical destiné au district sanitaire grâce à la coopération allemande (BMZ) via l’Ong la Lumière. Et ce, suite à une expression de besoins que l’Ong nous avait demandé de faire. C’est un partenaire bien connu avec lequel nous travaillons beaucoup, surtout dans le cadre de la réinsertion des migrants de retour. Mais également dans l’accompagnement de la santé mentale de ces derniers. » Puis, il rappelle la composition du matériel : « ce matériel est composé d’autoclaves, des boîtes et tables d’accouchement, des pèse-bébés, des tables chauffantes et gynécologiques, des kits d’hématologie, thermo-flash entre autres. »



Selon le MCR toujours, « cette année, la région a connu une augmentation importante de postes de santé notamment avec le projet ISMEA. » C’est pourquoi, poursuit-il, « aujourd’hui, les districts ont pu ériger une trentaine de cases de santé en postes de santé. Et à ce niveau, le défi de l’équipement se pose malgré tout ce qui a été fait… »



Selon Mame Thierno Aïdara, chef d’antenne de la Lumière, « cette réception rentre dans le cadre du projet de la promotion de santé mentale des migrants de retour et des jeunes à risques. C’est un projet qui est appuyé par le ministère fédérale de la coopération économique et du développement allemand. En en rapport avec le médecin chef de région, nous avions senti la nécessité d’appuyer le secteur en terme de fournitures sanitaires. Et cet appui va renforcer la qualité des services dans les structures de santé à tous les niveaux. » C’est pourquoi, soutient-il, « cette aide va participer aussi à soulager les migrants de retour en leur épargnant les longues distances pour se faire soigner avec une qualité de service… »