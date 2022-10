KOLDA : les producteurs du village champion du coton, Wadiyatoulaye, tourmentés par des insectes piqueurs-suceurs (jassydés)...

Les coton-culteurs du village champion du coton, Wadiyatoulaye, sont dans la tourmente à cause des insectes piqueurs-suceurs (jassydés). Ces insectes ont attaqué leurs champs de coton qui devient rouge-ocre en stoppant sa maturation. C'est pourquoi, le ministre de l'agriculture, Aly Ngouille Ndiaye, a effectué une visite de terrain pour s'enquérir de la situation. En ce sens, il avance que l'État va apporter des solutions à ce problème.

Aujourd'hui, les producteurs de Wadiyatoulaye sont plus préoccupés par le remboursement de leur dette que par la production du coton.

À en croire Aly Ngouille Ndiaye, « dès notre première semaine au ministère, nous sommes tombés sur la note d'alerte qui nous informait de la présence de jassydés dans les champs de coton. C'est pourquoi, nous sommes venus sur le terrain pour constater de visu les dégâts. Cette contamination, je pense qu'elle va baisser les rendements cette année ». C'est pourquoi, poursuit-il, « nous allons apporter des réponses aux préoccupations des cotonculteurs. Et compte tenu de cette situation, des dispositions seront réaménagées pour soulager les producteurs... »

Payer les dettes pour le coton, aujourd'hui demeure une urgence pour ces producteurs. Il faut rappeler que ce village se trouve dans le département de Vélingara à la frontière de la Guinée Conakry. C'est l'un des derniers villages du pays vers cette zone où le coton fait vivre des milliers d'individus. Mais avec cette attaque, ces producteurs courent un risque énorme s'ils ne sont pas assistés par l'État.

Younoussa Baldé, cotonculteur à Wadiyatoulaye, d’avancer « l'année dernière, j'avais fait 35 tonnes de coton pour une superficie de 20 hectares. Et cette année, j'ai fait 100 hectares pour être le premier au niveau national ». Dans la foulée, il précise avec impuissance, « malheureusement, le coton est gâté car attaqué par des insectes piqueurs-suceurs qui rongent tout. Et actuellement, ma préoccupation est le remboursement de la dette de six millions que j'ai contractée pour cultiver le coton... »