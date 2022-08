KOLDA : le procureur requiert six mois de prison ferme pour Abdou Mbengue (adjoint maire Vélingara)

Le délibéré du procès de l'adjoint au maire de Vélingara, Abdou Mbengue, est renvoyé au 31 août prochain. Ainsi, le procureur dans la foulée requiert six mois de prison ferme. Du reste, il n'est plus poursuivi pour viol et détournement de mineure mais plutôt d'attentat à la pudeur.



Pour rappel, il a été placé sous mandat de dépôt juste après la Tabaski. Dans son plaidoyer, son avocat dira qu'il n'y a pas de preuve qui attestent qu'il y a eu viol. C'est pourquoi, il demande sa relaxe pure et simple.

Nous y reviendrons...