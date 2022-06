KOLDA : le nouveau commissaire de police, Malick Dieng, décline sa feuille de route et appelle les populations à une collaboration franche…

Le nouveau commissaire de police de Kolda, Malick Dieng, a décliné sa feuille de route face à la presse ce mardi 07 juin 2022, un mois après son installation.



À cet effet, il a fait le point de la situation sécuritaire, décliné sa feuille de route et appelé les populations à relever ensemble le défi sécuritaire des koldois et de leurs biens. À ce titre, il a précisé : « dans l’ensemble, la situation sécuritaire est maitrisée à Kolda même s’il faut noter quelques cas isolés ».



Face à la presse, il est revenu sur le vol récurrent de motos, des affaires sociales et des plaintes traitées au niveau du commissariat. Dans le cadre des opérations de sécurisation diurnes et nocturnes, 50 personnes ont été interpelées par le commissariat urbain.



À en croire Malick Dieng, « on ne peut pas faire de la sécurité sans la collaboration avec les populations ». Et dans cet élan, il veut faire une « sécurité participative et inclusive » pour la sécurité des personnes et des biens. C’est pourquoi, revenant sur le vol de motos il soutient que « les usagers devraient acheter des antivols pour parer à toute éventualité pour un début de solution. Mais nonobstant cela, nous menons des opérations de sécurisation tous les week-ends en immobilisant environ une centaine de motos. C’est ce qui nous a permis d’élucider beaucoup de cas de vols. »



Dans la foulée, il poursuit : « avec nos opérations de sécurisation, nous avons interpellé 50 personnes dont certaines ont été libérées après enquête en rapport avec le parquet car ne présentant aucune anomalie. Mais d’autres ont été interpellés pour usage de chanvre indien ou tentative de vol et ont été présentés au parquet. »



Face à la presse, il réitéré l’invite aux populations de collaborer avec la police pour la sécurité des populations et des biens. C’est ce qui lui fait dire que « notre conception de la police, est une police par la population et pour la population… »