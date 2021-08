KOLDA : le mouvement Kolda Debout va réhabiliter le centre de santé

Le mouvement Kolda Debout va prendre en charge la réhabilitation du Centre de Santé de Kolda pour répondre favorablement à la levée de fonds lancée par les koldois et ainsi soulager les populations. À en croire son président Abdourahmane Baldé dit Doura, « dans un premier temps, nous avions cru bon de laisser les autorités sanitaires gérer la situation. Mais face à la léthargie qui entoure le dossier et suite aux nombreuses sollicitations des membres du personnel sanitaire, des notables, des associations de jeunes et des membres du MKD, nous avons décidé d’agir pour le bien des Koldois. »

C’est pourquoi, « nous nous engageons donc à dégager le budget prévisionnel calé sur la base des devis reçus. Ces derniers concernent la réhabilitation de la morgue, de la salle d’hospitalisation, des toilettes, du mur de clôture entre autres. » Dans la foulée, il poursuit : « nous allons également doter le District sanitaire d’équipements dans le cadre du programme santé à travers lequel notre mouvement compte relever le plateau médical du Fouladou… »