KOLDA : le maire Mame Boye Diao met « l’attractivité de la commune » au cœur de sa politique de développement.

« L’attractivité » de la commune de Kolda est un projet qui tient à cœur le nouveau maire Mamadou Diao. Ainsi, ce dernier en compagnie des différents segments de la population jeunes, femmes et vieux, a fait une évaluation de ce projet phare au cours d’une rencontre d’échanges et de partage.



Il s’agit entre autres de la construction du stade municipal, de l’extension du réseau électrique et d’adduction de l’eau, de l’informatisation et de la sécurisation du fichier de l’état civil, de la construction de l’esplanade, la formation et l’emploi des jeunes et des femmes. C’est pourquoi ensemble, ils ont mis en place un comité scientifique de suivi des activités dans la commune. Dans cet élan, le maire compte réaliser ses engagements pris lors de sa campagne électorale vis-à-vis des populations.



À en croire Mame Boye Diao, « cette rencontre d’échanges est une suite logique des engagements que nous avions pris lors de la campagne électorale. Et « l’attractivité » de la commune doit passer forcement par la création d’un cadre bien organisé pour booster les emplois et l’économie locale. Et pour y arriver, il faut forcement passer par la mise en place d’infrastructures durables et compétitives. »



Dans la foulée, il ajoute : « ainsi, nous allons construire un stade municipal dont le budget est bouclé à plus de 90%, l’esplanade de la mairie désormais entièrement prise en charge par promo villes, la création de centres d’état civil secondaire à l’hôpital régional et au centre de santé, informatiser et sécuriser l’état civil entre autres. »



Parlant au nom des jeunes, Aliou Sandigui Sow s’est dit rassuré par les propos du maire sur leurs inquiétudes. À ce titre, il précise : « avec ces assurances du maire, nous voulons qu’il aille vers l’emploi et la formation des jeunes, accompagner les couches vulnérables sans laisser aussi les autres secteurs prioritaires. Mais également, nous allons faire un suivi des différentes actions entreprises par le maire pour que « l’attractivité « de Kolda soit une réalité. »



Le maire Mame Boye Diao compte tenir ses promesses de campagne afin de faire de Kolda un « hub » de développement basé sur une « attractivité » de qualité.