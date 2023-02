KOLDA : le directeur de l'hôpital régional, Djibril Yansané recadre le Pastef/Kolda.

Djibril Yansané, directeur de l'hôpital régional de Kolda, recadre la section du parti Pastef de Kolda pour des propos qu'il juge offensants et déplacés. Les leaders locaux du parti d'Ousmane Sonko ont vu leur organisation de Dong de sang repoussé par la direction de l'hôpital régional pour délai court. Et la réponse servie par l'hôpital régional n'a pas du tout été du goût des patriotes. En lieu et place, ces derniers ont traité le directeur de tous les noms "d'oiseau" dans les réseaux sociaux.



C'est pourquoi, face à la presse ce lundi 27 février, il a tenu à apporter des précisions. Ainsi, il soutient qu'organiser un don de sang requiert des conditions qu'il faut remplir au préalable. Mais selon lui toujours, dans un délai court il ne peut organiser ce genre de manifestation à l'improviste. Mieux, il précise qu'il a reçu la lettre d'intention d'organisation le vendredi 24 février pour un don de sang le dimanche 26 février.