KOLDA : le département de Médina Yoro Foula enregistre ses premiers cas de covid-19.

Le département de Médina Yoro Foula vient d’enregistrer ses premiers cas de covid-19 depuis l’avènement de la pandémie. Le premier cas a été enregistré ce samedi 23 janvier et le second ce lundi 25 janvier. Il s’agit d’un jeune qui a testé positif dans le district sanitaire de la commune.



Ainsi, le département a enregistré en l’espace de trois jours deux cas positifs au coronavirus. Au moment où ces lignes sont écrites, ils sont sous traitement au district sanitaire, renseigne la région médicale à Dakaractu.



Il faut rappeler que seuls les départements de Kolda et de Vélingara avaient été touchés par la première vague excepté ce département. Avec la propagation du virus de cette deuxième vague, le département n’a pas été épargné. Ainsi, aujourd’hui tous les trois départements sont touchés par le virus.



Dans l’optique de combattre le virus, les autorités administratives et sanitaires ne cessent de rappeler aux populations le respect des mesures barrières. Nous y reviendrons…