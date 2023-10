KOLDA : le délégué régional du BBY au parrainage Moussa Baldé (MESRI/PCD) récolte 50 mille signatures...

Le délégué régional du BBY au parrainage à Kolda, Moussa Baldé le président du conseil départemental et MESRI a récolté 50 mille parrains dans un premier temps pour un objectif de 110 mille signatures assignées à la région. Ainsi, il s'agit pour le délégué régional de faire une évaluation de la première étape qu'il juge satisfaisante. Dans cette dynamique le département de Kolda a obtenu 21 290 parrains, MYF 16 330 parrains et Vélingara 12 000 parrains.



Dans la foulée, le ministre soutient que le travail continue pour avoir les résultats escomptés. Et dans cette lancée, il n'a pas manqué de remercier les maires et responsables politiques pour le travail abattu.



A en croire Moussa Baldé " nous faisons le point en tant que délégué régional pour le parrainage du candidat de Bby Amadou Ba dans la région. En ce sens, je rappelle que nous avons démarré avec beaucoup d'animations avec les jeunes, les chefs de village et les femmes. Et aujourd'hui, on peut dire que pour la région on est à 50 mille signatures pour une première collecte."



C'est ce qui lui fait avancer " donc c'est un excellent taux pour avoir démarré en moins d'un mois car au début il fallait distribuer d'abord les fiches . D'ailleurs en faisant ce point, on devait recevoir ici le délégué national aujourd'hui mais ce dernier a eu une contrainte de dernière minute."



Dans la même dynamique, il soutient " je pense que d'ici deux semaines on fera une autre collecte pour atteindre les mêmes satisfactions..."