KOLDA : le Magal de Touba ralentit les activités économiques et renchérit les prix du transport...

À quelques heures du Grand Magal de Touba, les activités tournent au ralenti au Fouladou où l'on assiste à une augmentation du prix du transport. Aujourd'hui, le ticket pour se rendre à Touba est passé de 7.000 f CFA à 13.000 f CFA avec un manque notoire de véhicules.



Dans la foulée, plusieurs cantines ont fermé aussi bien dans le marché que dans les artères les plus animées. Ce n'est pas la même ambiance habituelle car les rues sont vides. Ainsi, nous avons fait un tour pendant le jour et la nuit pour faire le point de la situation.



Awa K., ménagère : "On constate que sur le marché plusieurs cantines sont fermées à cause du magal. Mais cela n'empêche pas le marché d'être mouvementé. Demain, il sera un peu difficile de trouver certains produits, c'est pourquoi je suis venue me ravitailler."