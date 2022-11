KOLDA : le Conseil départemental met 20 batteuses d'arachide à la disposition des producteurs.

Le Conseil départemental de Kolda a mis à la disposition des producteurs 20 batteuses d'arachide. La remise a été faite par le président du Conseil départemental, Moussa Baldé, ce dimanche 27 novembre 2022. En effet, le Conseil départemental à la fin de chaque année accompagne les producteurs agricoles en matériel. Ledit conseil entend par cette action booster la production agricole en réduisant aussi la pénibilité du travail manuel. Dans la même dynamique, le conseil va continuer à octroyer des moulins pour l'allègement des durs travaux de la femme du monde rural. D'après Moussa Baldé (MESRI/pcd), cela va renforcer la mécanisation de l'agriculture en augmentant les rendements avec une réduction de la pénibilité du travail d'abattage des arachides.

Moussa Baldé (PCD) : "comme chaque année au mois de novembre-décembre, nous offrons des batteuses d'arachide pour aider les producteurs, ceci va leur permettre de réduire la pénibilité du battage des arachides et augmenter les rendements. C'est pourquoi, j'offre 20 batteuses d'arachide aux producteurs. C’est vrai que je ne suis plus ministre de l'agriculture, mais j'avais dit aux producteurs que je vais continuer à les accompagner. Et en ce sens, c'est à titre de président du Conseil départemental que j'offre ces 20 batteuses aux producteurs méritants du département. D'ailleurs, je pense que depuis que j'ai commencé à offrir ces batteuses, nous en sommes à une quarantaine, aujourd'hui..."

Avec les batteuses d'arachide, les producteurs ont vu leur production doubler. Mais également, le battage à la volée très pénible devient une vieille histoire avec l'avènement de la mécanisation agricole.

Pour D. Baldé, bénéficiaire : "on se réjouit de cet appui car nous allons augmenter nos rendements en limitant les pertes. En ce sens, cela va améliorer notre santé avec la réduction de la pénibilité du battage que nous faisions à la volée..."