KOLDA : la police démantèle un réseau de malfaiteurs au quartier Kémo.

La police a démantelé un réseau de malfaiteurs au quartier Kémo. Il s'agit de A. B âgé de 33 ans, de nationalité guinéenne et ses complices A. F. Faty, Z. Diallo et I. Diallo tous résidant dans le même quartier. Ses complices ont été appréhendés suite à la dénonciation de A B. Ainsi, avec leur arrestation, c'est tout le quartier qui pousse un ouf de soulagement, car ignorant, qu'ils cohabitaient avec leurs voleurs.



C'est dans la nuit du 28 au 29 août en faisant une patrouille nocturne dans les différentes artères de la ville que la police a interpellé un individu vers les coups de 4h en possession de 2 bonbonnes de gaz. Ensuite, interpellé sur la provenance douteuse de ses objets, l'homme a tenté de s'enfuir, avant d'être vite rattrapé. C'est ainsi qu'il a été conduit au poste et gardé à vue pour élucider l'affaire.



Et le 30 août à 09h, le nommé T. I. Sidibé s'est présenté à la police pour faire la déclaration du cambriolage de son dépôt de gaz, se trouvant au quartier Saré Kémo. Et le rapprochement fait par la police a démontré que l'auteur est le nommé Abdoulaye Ba.



Dans la foulée, la perquisition de sa chambre a permis la saisie d'un important lot de matériel volé, dont 6 autres bonbonnes de gaz. Tout de suite, il désignera ses complices A. F. Faty, Z. Diallo et I. Diallo.



En tout, la police a retrouvé chez les voleurs 8 bonbonnes de gaz, une moto jakarta, un vélo, 02 ventilateurs, 05 chaises, 05 seaux, des ustensiles de cuisine. Les limiers ont trouvé sur place aussi des documents de conduite de véhicules et de motos jakarta, 500g de chanvre indien en plus du matériel servant au cambriolage. Tout l'arsenal a été saisi par la police.



Suite à leur arrestation, une dizaine de victimes de vol, toutes habitant le quartier Saré Kémo, s'est présentée à la police.



Ainsi, le Procureur de la République a été avisé et une enquête est ouverte, pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec effraction...