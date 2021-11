KOLDA : la municipalité fait le point des fonds reçus du PACASEN.

Grâce aux fonds alloués par le PACASEN (programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal), la commune de Kolda a réalisé des travaux d'aménagement, d'achat de mobilier administratif, des projets dans les secteurs de la santé, de l'éducation etc... Ainsi, la municipalité, à travers son secrétaire général Ibrahima Diao, explique les financements effectués à la mission dévaluation du PACASEN. L'organe est en mission de contrôle dans la région depuis hier lundi 1er novembre 2021.



Ibrahima Diao, le SG municipal d'expliquer : « nous avons bénéficié d'un montant de 57 millions en 2019 qui ont servi à construire des salles de classe. Et en 2020, nous avons réussi au test en bénéficiant de 380 millions qui ont été utilisés pour la construction d'une maternité et le logement de la sage-femme du poste de santé de Saré Kémo pour 25 millions, de dix salles de classe pour 70 millions et d'achat de tables-bancs pour 15 millions. Nous avons commandé aussi des véhicules d'assainissement pour 100 millions pour le ramassage des ordures. »



Dans la même lancée, il poursuit : « nous avons également programmé le pavage de rues pour 108 millions. En ce sens, nous avons fait une enseigne lumineuse pour la mairie pour 14 millions et l'extension de l'adduction d'eau potable dans certains quartiers. Nous avons programmé aussi la construction de l'esplanade de Kolda pour 100 millions dont le démarrage des travaux est imminent et celle du centre socio-collectif pour 179 millions de f cfa... »



Le PACASEN est mis en place pour mieux accompagner les communes dans le cadre de l'acte III de la décentralisation. Ainsi, il est obtenu sur la base de critères et financé par le programme pour les résultats. Il permet d'accompagner les communes dans leur processus de développement par des financements basés sur des critères à remplir par les collectivités territoriales.



Dans la foulée, il revient sur ceux de l'année en cours « en 2021 nous avons reçu un montant de 320 millions qui nous a permis de couvrir le manquant des travaux de l'esplanade et du centre socio-collectif... »