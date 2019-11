KOLDA : la mairie offre des kits scolaires aux élèves et remet une ambulance médicalisée au centre de santé

La mairie de Kolda vient d’offrir des kits scolaires aux élèves et une ambulance médicalisée au centre de santé de la commune. Cette activité s’est déroulée ce mardi 12 novembre en présence de l’édile de la ville, Abdoulaye Bibi Baldé.

À en croire Abdoulaye Bibi Baldé, « nous sommes réunis encore une fois pour faire la remise symbolique de fournitures scolaires et de l’ambulance médicalisée. Voilà 5 ans que nous accompagnons l’école. Par ces efforts, nous voulons participer à soulager le fardeau des parents, mais également améliorer les résultats scolaires des élèves. Ce sont des cahiers et du matériel géométrique d’une valeur de 12 millions que nous mettons à la disposition de l’éducation. Je pense que la non disponibilité des fournitures peut amoindrir les résultats des élèves. Et cette dotation concerne du préscolaire à l’élémentaire », précisera-t-il.

Abondant dans le même sens, El Hadj Kabiné Diané, inspecteur de l’éducation et de la formation (ief) de Kolda d’avancer : « je suis à kolda depuis 5 ans et nous constatons que les résultats s’améliorent. D’ailleurs, pour preuve, au BFEM nous sommes premiers de la région avec un taux de 72%. Et ces résultats sont le fruit des efforts conjugués de tous les secteurs y compris ceux de la municipalité. Cependant, je voudrais que l’école primaire Amadou Michel Diop et le collège cem1 soient reconsidérés puisque dès les premières pluies les potaches du cem1 ne peuvent plus accéder dans les salles. Et je profite de cette occasion aussi pour vous annoncer la cérémonie d’hommage aux anciens enseignants, mais également nous souhaitons que vous parrainiez cette journée, monsieur le maire. Je pense qu’il faut rendre hommage aux enseignants après de bons et loyaux services rendus à la nation.»



Ensuite, le maire de la commune a remis les clefs de l’ambulance médicalisée au médecin chef de district pour une bonne couverture des évacuations de l’espace sanitaire communal...