KOLDA : la grève des agents des collectivités territoriales et conseils départementaux largement suivie…

Le mot d’ordre de grève des agents des collectivités territoriales et conseils départementaux a été largement suivi à Kolda. Ces derniers observent une grève de 96 heures pour réclamer l’effectivité de la fonction publique locale avec une revalorisation salariale comme pour les autres corps. Et d’après Méta Kandé, SG des travailleurs du Conseil départemental, « la grève va se poursuivre » jusqu’à satisfaction de leurs doléances. Et d’ailleurs, il souligne que le mot d’ordre a été respecté par tout le monde entraînant une « paralysie » du système.



À l'en croire toujours, « depuis le mois d’août, on a fait une marche au niveau national pour réclamer la revalorisation de notre situation. À cette occasion avait été ficelée cette grève en cas de non-respect des accords. C’est pourquoi, aujourd’hui ce cinquième plan d’actions émane de la résolution du mois d’août passé. » En ce sens, il précise : « pour dire vrai l’État n’a pas fait de manière formelle ce que nous demandions. Et pour la circonstance, nous avons décrété 96 heures à partir de ce mardi 15 jusqu’au vendredi 18 novembre. »



Dans la foulée, il explique « qu'en principe la fonction publique locale est irréversible puisqu’elle est enclenchée déjà. Mais nous réclamons la matérialisation de la loi de 2011 avec application de son article 29. Cette loi stipule que la revalorisation et l’avancement s’imposent aux agents de l’État de facto. Et comme elle s’est imposée aux autres agents, nous voulons qu’on nous l’applique aussi. » À ce titre, il soutient que « nous avons constaté que tous les autres corps ont eu des augmentations depuis le mois de mai, sauf nous. C’est pourquoi, nous aussi, nous demandons à l’état d’appliquer la même loi sur notre corporation en augmentant nos salaires car il y a un décret qui le détermine. Et si rien n’est fait on va passer à la vitesse supérieure. »