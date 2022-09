KOLDA : la communauté guinéenne de Conakry salue l’ouverture du procès sur le massacre du 28 septembre…

La communauté Guinéenne de Conakry résidant à Kolda salue l’ouverture du procès sur le massacre du stade du 28 septembre 2009 de l’ex putschiste Moussa Dadis Camara et compagnie à Conakry.



Elle l’a fait savoir à travers son président Abdourahmane Diallo qui est en même temps le SG de la section de l’UFDG de Cellou Dalein Diallo de Kolda. Ce dernier estime que ce procès vient à son heure car il faut faire la lumière sur cette page noire de l’histoire de la Guinée. En ce sens, la communauté attend que la vérité soit dite avec un procès impartial où les accusés répondront de leurs actes. Il faut rappeler que lors de ce massacre au stade, plus de cent personnes ont été tuées, des femmes violées, des blessés graves. Et par respect pour tout cela, il faut que justice soit faite afin de situer les responsabilités. Il faut rappeler que la région de Kolda compte une forte communauté guinéenne de Conakry.



À en croire Abdourahmane Diallo, « c’est un procès qui devait se tenir depuis longtemps qui s’ouvre aujourd’hui. Et en ce sens, nous souhaitons un procès équitable où les coupables seront condamnés. Mais nous ne voulons pas que le procès soit escamoté où la justice sera partiale. D’ailleurs, nous voulons qu’il y ait des juges impartiaux qui ne diront que la vérité, rien que la vérité. Je rappelle que beaucoup de femmes ont été divorcées de leurs maris car étant violées comme Asmaou Diallo, une victime de tortures qui est proche de nous. »



Dans la foulée, il précise : « même Alpha Condé doit être jugé après la fin de ce procès. Avec ce procès la Guinée doit comprendre que l’impunité ne doit pas être une règle. Mais nous aimerions que le procès soit ouvert sous un régime élu démocratiquement et non pendant une période de transition. » Dans cette optique, il poursuit : « nous demandons au CNRD de quitter le pouvoir pour le laisser à un gouvernement civil démocratiquement élu rapidement. Sinon avec ce régime militaire, la junte risque de bloquer le pays qui est au bord du chaos économiquement… »