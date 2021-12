KOLDA : la baguette de 210 g passe à 200 F soit une hausse de 25 F

Les membres du Conseil régional de la consommation de Kolda se sont réunis pour statuer sur le prix du pain. Au sortir de cette réunion, la baguette de 210 g connait une hausse de 25 F cfa tandis que celle de 100 g reste à 100 F avec une réduction de 10 g sur le poids. Cette augmentation découle de la hausse des farines boulangère et améliorée sur le marché sans occulter le prix du transport.

Pour Chérif Younouss Diadhiou, chef du service régional du commerce de Kolda, « le pain qui pèse 100 grammes va coûter 100 F et le deuxième format de 210 grammes va coûter 200 F désormais. Ce sont les prix qui ont été retenus à la sortie de notre réunion présidée par le gouverneur de région. Et pour le petit pain, nous avons décidé d’agir un peu sur le poids qui passant à 100 g. Mais pour le format de 210 g le prix passe de 175 F à 200 F soit une augmentation de 25 F cfa.

À en croire ce dernier toujours, le prix de la farine a connu également un renchérissement justifiant cette hausse du prix du pain. À ce titre, il précise : « pour la farine, le sac passe de 17.950 F à 20.550 F soit une augmentation de 2.600 F pour la farine boulangère de type 55. Et pour la farine boulangère améliorée le sac passe de 18.450 F à 21.005 F soit une augmentation aussi de 2.600 F »

Selon Matar Gaye boulanger d’avancer « nous étions tombés d’accord sur le prix du pain avec un peu de tiraillement. Mais, ils nous avaient proposé de ramener les 110 g à 100 g pour revendre à 100 F comme auparavant c’était 110 g pour 90 F. Notre désaccord était sur le poids du deuxième format (210 g) à 170 F avec tolérance on vendait à 175 F. Et ils ont maintenu le poids à 210 g pour 200 F. Et ceci ne nous arrange pas et constituait le nerf de la guerre. Mais au finish, on est tombé d’accord sur le prix. Dans ce sillage, nous reconnaissons les efforts de l’état sur la farine pour soulager les populations pour l’obtention du pain.»



Aujourd’hui, même les boulangers qui font du pain traditionnel(tapa-lapa) peaufinent des stratégies pour augmenter leur prix du pain.