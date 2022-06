KOLDA : démarrage des épreuves du CFEE…

Les candidats au certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) se penchent à l’image du pays sur les épreuves de l’examen à Kolda les 22 et 23 juin 2022. Ainsi, Dakaractu/Kolda a fait le tour de quelques centres d’examen pour constater le déroulement des épreuves. En ce sens, nous avons constaté que les épreuves ont démarré à huit heures précises avec la présence des examinateurs et de la sécurité (force de défense et de sécurité) sur les lieux.



Un tour au centre Saint-Charles où nous avons trouvé les potaches au nombre de 219 dont un absent en pleine réflexion sur la première épreuve notamment langue et communication. Le texte soumis à leurs yeux a été tiré de l’œuvre d’Aïssatou Diallo Kassé, Chemins d’école, qui parle du dérangement d’une jeune fille et de sa famille en pleine année scolaire. Il faut signaler que dans ce centre composent les candidats sénégalais ressortissants de la Guinée Bissau.



Seckou Oumar Ly, le chef du centre estime que toutes les dispositions ont été prises par les autorités pour un déroulement des examens. À ce titre, il précise : « nous avons démarré les épreuves à temps et tout le personnel est présent sur place. Actuellement, les enfants se penchent sur les premières épreuves de la matinée à savoir langue et communication, la rédaction et la dictée. À part un seul absent noté, tous les autres candidats sont présents. »



Dans la foulée, dira Mariama Sané, élève en classe de CM2, « je trouve que la première épreuve est abordable car avec un peu de concentration, on pourrait s’en sortir. Et les questions posées reflètent nos cours pendant l’année scolaire. Et je suis très confiante pour la suite des épreuves… »