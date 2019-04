KOLDA : découverte d’un cadavre dans la forêt

Kolda, 1-er Avril (APS) - Le corps sans vie d’un homme a été retrouvé ce dimanche vers 00h dans la forêt située entre les villages de Sare Koubé, commune de Médina El hadji et Kamboua, commune de Guire Yero Bocar, dans le département de Kolda (Sud), a appris l’APS.

« Nous avons été informé de la découverte du corps sans vie d’un homme à côté d’une marre dans la fôret entre Sare kobubé et Kamboua. Alors, j’ai immédiatement informé les autorités, le sous-préfet, la gendarmerie et les sapeurs », a confié Ousmane Baldé, maire de la commune de Médina El hadji.

Du coté des parents interrogés, ce lundi, à l’hôpital régional où le corps a été évacué, on indique que la victime était un déséquilibré mental qui avait disparu depuis trois jours avant d’être retrouvé sans vie.

L’homme est marié et père de famille, précisent ses proches.

Après des formalités d’usage, les parents ont procédé à l’enterrement de la victime ce lundi, dans l’après-midi.