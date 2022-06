KOLDA : concert de casseroles et klaxons promis par Sonko largement suivi...

Le concert de casseroles et de klaxons promis par l'opposant Ousmane Sonko a été largement suivi à Kolda par ses partisans. Il s'agit pour le leader de Yewwi Askan Wi de faire mal au régime. C'est un moyen pour l'opposition de dénoncer selon lui, les dérives du pouvoir. Ainsi, à la place de la marche souvent interdite, l'opposition a opté pour le bruit afin de se faire entendre de 20 heures à 20 h 10 minutes.

En tout cas, dans la capitale du Fouladou, les jeunes devant leurs maisons et les conducteurs de voitures et de motos ont fait un bruit assourdissant dans toute la ville à l'heure indiquée...

Nous y reviendrons...